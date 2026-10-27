İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle, Elif Değerli ile Elif Özüş adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklanırken, Elif Değerli hakkında 'Ev hapsi' uygulanırken, Elif Özüş ise 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.