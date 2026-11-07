İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iki isim hakkında yeniden işlem yapıldı. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı tekrar gözaltına alındı.
23 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Kemal Akkaya, 23 Eylül'de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.