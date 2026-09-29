İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkereyle, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin istendiği fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Nöbetçi hakimlik, 19 şüpheliden 17'sinin tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti. 6 ZANLI TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında 8 zanlı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FON SORUŞTURMASI İÇİN KRİTİK GÜN CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geleceğini bildirdi. Ateş, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimini toplayacak. Bunun içerisinde düzenleyici ve denetleyici kurumların da başkanları olacak." dedi. Erdoğan'ın toplantı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla bir araya geleceğini belirten Ateş, "Toplantıda hem siyasi gündeme, hem de fon soruşturmasına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaj vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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