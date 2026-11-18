İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor. Son dalgada gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AKP'de üç dönem milletvekilliği yapmış gazeteci Şamil Tayyar da Çağlayan Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Tayyar, adliyedeki ifadesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "FETÖ suç örgütünün bir kumpasıyla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Onların akıl almaz bazı iddiaları vardı. Savcı Bey de o soruları yöneltti. Cevabımızı verdik. Anlaşılan o ki benim bu fon vurguncularıyla mücadele azmimi kırmak, sesimi kısmak ve bu mücadele sürecini akamete uğramak için bir kumpas hazırladıklarını görüyorum" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Son günlerde peş peşe gelen kayyum kararlarıyla soruşturmanın kapsamı da genişliyor. Salı günü 6 Ekim'de İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulunan iş insanı Ali Emre Ballı ile İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konuldu, bağlı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki 21 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

Ardından Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın yönetim kurulu başkan vekili olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'nin de aralarında olduğu dört şirkete daha Kayyım atandı. Bu şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi.

ALTINBAŞ HOLDİNG'E DE KAYYUM ATANDI

Kayyum kararlarının uzandığı bir diğer adres ise Altınbaş Holding oldu. 21 Ekim'de Altınbaş Holding'e de uzanan soruşturmada Altınbaş ailesinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti. Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'la holding yöneticilerinden Nusret Altınbaş tutuklandı. Soruşturma kapsamında bu kez holding bünyesindeki şirketler için kayyum kararı çıktı. Altınbaş Yatırım Menkul Değerler ve Altınbaş Holding'in de aralarında bulunduğu beş şirket daha TMSF'nin kayyum listesine eklendi. Farklı soruşturmalar kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı toplam şirket sayısı 1361'e yükseldi.

Fon soruşturmasına ilişkin en güncel bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Para hareketleri, mal varlığı devirleri ve birbiriyle bağlantılı hesaplar mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek ve 149 tüzel kişi olmak üzere toplam 566 kişi ve şirketin mal varlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararları uygulandı.

Bakan Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım sürecinde ulaşılan rakamları da açıkladı. Buna göre şu ana kadar 75 kişiden yaklaşık 40 milyar 400 milyon lira tahsil edildi. Gürlek bunun tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığının bir kez daha altını çizdi, kararlılık vurgusunu yineledi.