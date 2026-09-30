İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.
Özalp, yürütülen soruşturma kapsamında bugün polis ekiplerince gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özalp’in evinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Özalp’in söz konusu belgelerle bağlantısının ve olayla ilgili konumunun araştırıldığı belirtildi.
Özalp’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.