Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalarla ilgili yargı boyutuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- Dün itibariyle 11. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren çok önemli kararlar alınmıştır. SPK kanununda değişiklik öngören taslağın hazırlık çalışmaların tamamlanmış olmasıdır.

- İnşallah taslak gazi Meclisimizde gerekli kabul gördükten sonra vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının teminat alınması sağlanmış olacaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen 638 şüpheli bulunmaktadır. 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. 550 gerçek 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuştur. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen para dondurulmuş iadesi için gerekli olan karşılıklı adli işbirliği çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır.

- Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 45,36 milyar tl tahsil edilmiştir. Maddi kaynakların yurt dışına aktarılan konusunda bakanlık olarak gerekli adımları attık. İnşallah paramın getirilmesi için gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci ele alıyor Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Aziz vatandaşlarımıza bu sürece verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizim milletimizden başka baştacı yapacak bir değerimiz yoktur.

"İDDİANAME YAZILIYOR"

- Fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. SPK tarafından yapılan suç duyuruları yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkmasıyla soruşturma derinleştirilecektir. İddianame yazım aşamasına gelmiştir. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında savcılarımız gece gündüz çalışmaktadır. Biz manipülasyon yapan vurguncuyla iyi niyetli yatırımcıyı ayırmak için hassasiyeti sürdürüyoruz. Aziz milletime şükanlarımı sunuyorum."