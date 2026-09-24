Aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki ve savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, dosyada adı geçen 20 şüphelinin tamamını "tutuklama" talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’da sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıntılar gelecek...