Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli süreç sürüyor. Soruşturma çerçevesinde mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklanırken, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin de tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 26 Eylül sabahı itibarıyla 51'e yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Savcılık ve ilgili kurumların, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlere ilişkin inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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