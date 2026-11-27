Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma kapsamında üçüncü kez gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alındıktan sonra 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.
AKKAYA MEVCUT ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen Akkaya, mevcut adli kontrol tedbiri bulunduğu gerekçesiyle savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.