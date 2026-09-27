Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi.

Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

KİŞİLER VE YAKINLARI ADINA KAYITLI TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.