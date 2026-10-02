İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Bu kapsamda işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İŞTE O 20 KİŞİ...
Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimler şöyle:
"Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş."
TUTUKLU SAYISI 65'E ULAŞMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamasında Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve İsmet Öğüt'ün tutuklanmasıyla dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 65'e yükselmişti.
Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.