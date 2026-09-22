İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan beş şüpheli ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda gözaltına alınan Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan adliyeye sevk edildi; süphelilerin savcılıkta gerçekleştirilen ifade işlemleri tamamlandı.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre beş isim de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMADA ÖZETLE NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada tutuklanan ilk isim yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız olmuştu.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında; 14 şüpheli hakkında yakalama kararı, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor.

Böylece soruşturmada adli süreçte yer alan isimlerin sayısı ise 63.