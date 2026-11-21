Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturması” kapsamında Gildencrest Capital hakkında hazırlanan MASAK raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılık, şirketin 1,95 milyar liralık hisse aktarımının MASAK tarafından son anda durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre şirket, yeni bir saklama hesabı açtı ve kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hisse Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldı. Durdurulan 1,95 milyar liralık aktarıma konu paranın ise TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için Başsavcılık karar aldı. Yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının Türkiye'ye iadesi konusunda da adli istinabe yoluna başvuruldu.

DOKUZ YILDA 21 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Başsavcılığın aktardığı rapora göre Gildencrest Capital'in Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yılda 21 milyar lira geçti. Bu tutarın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan geldiği, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı belirtildi.

Raporda, aracı kurumun 2011 yılında Londra merkezli olarak “Tera Europe” adıyla açıldığı, şirketin yüzde 49'unun Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının Oğuz Tezmen'e ait olduğu ifade edildi. Şirketin adının 2024'te Gildencrest Capital olarak değiştirildiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, şirketin Londra merkezli olmasına karşın işlerin fiilen İstanbul'dan, Tera'nın kendi çalışanlarıyla yönetildiğinin tespit edildiği bildirildi. Bağlantılı şirketlerin başına kağıt üzerinde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun konulduğu da açıklamada yer aldı.

İŞLEMLERDE “YABANCI YATIRIMCI” GÖRÜNÜMÜ

Başsavcılık, işlem emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan Borsa İstanbul'a gönderildiğini bildirdi. Açıklamada, borsada işlemi yapanın “yabancı yatırımcı” olarak göründüğü, arkasındaki isimlerin ise kayıtlara yansımadığının anlaşıldığı belirtildi.

Hisselerin yabancı hesap adına alınıp satılması nedeniyle kazancın da yurt dışındaki hesapta biriktiği aktarıldı. Hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar lira olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderilen 6,3 milyar liranın yalnızca 2,2 milyar lirası geri döndü. Yurt dışında kalan 4,1 milyar liranın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım'a ait olduğu belirtildi.

İSVİÇRE'DEKİ HESAPLARA MİLYARLIK ÖDEMELER

Başsavcılık, 2026'nın ilk aylarında yurt dışındaki hesaptan yapılan ödemelere ilişkin tespitleri de paylaştı. Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar lira gönderildiği bildirildi. Benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a da 1 milyar lira ödendiği ifade edildi.