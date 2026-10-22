Fon vurgununa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Yeni gözaltılarla birlikte toplam gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Gözaltındaki isimler arasında Eski Başbakan Danışmanı Ertan Yıldız da bulunuyor.
Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerine yönelik incelemeler neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Eski Milletvekili, Eski Başbakan Danışmanı Ertan Yıldız'da bulunuyor. Yıldız, Ankara'dan gözaltına alındı.
Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
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