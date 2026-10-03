İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un fon işlemleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İlk iddialarda Sütşurup’un fonlardan 11,1 milyar lira çektiği öne sürülmüştü.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre ise Sütşurup’un fondan elde ettiği kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

13,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM İDDİASI

Haberde yer alan iddiaya göre Melis Sütşurup, borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera’nın TLY fonuna yatırdı.

Sütşurup’un bu yatırım üzerinden kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ettiği öne sürüldü.

BABASI DA LİSTEDE

Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir diğer isim ise Melis Sütşurup’un babası Cihan Sütşurup oldu.

Cihan Sütşurup’un 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ettiği ve bu rakamla sıralamada 6’ncı olduğu iddia edildi.