İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın tüm mal varlığına tedbir kararı getirildiği iddia edildi.

TEDBİR YOK YURTDIŞI YASAĞI VAR

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre ise Fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği, bunun dışında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı öğrenildi.

Gelişmeye YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.