Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde aracında ölü bulundu. Adil Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ile Fair Finansman A.Ş. kuruluşu başkanlığını yürüten Ballı; Fon soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Başsavcılığına ifade verdi. Ballı'nın ifade verdikten birkaç gün sonra ölü bulunması şüpheleri arttırdı.

3 GÜNLÜK İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTENDİ

Çekmeköy'deki şüpheli ölümün izleri araştırılırken. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Kasım'da Adli Tıp raporu istedi. Sözcü muhabiri Ceylan Sever SÖZCÜ canlı yayınında yaptığı açıklamasında Savcılığın şüpheli ölüme dair ikinci talebini aktardı. Sever, "10 Kasım'da Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan Ballı'nın ölümünden 3 gün öncesinden itibaren arama, aranma ve baz bilgilerinin tespit edilmesi ve savcılığa gönderilmesi talep edildi" dedi.

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 30 Eylül’de 30 kişinin mal varlığına tedbir konulmuştu. Bu kişilerden biri Ali Emre Ballı, biri de AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ydı. Ancak aynı akşam Ballı ve Yazıcı dahil beş kişinin mal varlığına getirilen tedbir kaldırılmıştı.

1 Ekim’deyse YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, malvarlığı tedbirleri kısa sürede kaldırılan Yazıcı ve Ballı arasında ortak faaliyet bulunduğuna ilişkin kendilerine ciddi iddialar ulaştığını öne sürmüş; Ballı’nın yaklaşık 9 milyar lira, Yazıcı’nınsa 600 milyon lira işlem yaptığını iddia etmişti. Emre şunları söylemişti: “Ne ne kadar para çıkartıldı, çıkartılmadı; bu fonlardan bazıları kapalı fon, oralara ilişkin bilgi almak diğerlerine göre elbette biraz daha zor oluyor. Ama bu 9 milyara liraya yakın bir işlem yaptığı bilgisi ortada.”