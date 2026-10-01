Fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen Tera Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir hakkında tutuklama kararı verildi.



FATMA BETÜL SAYAN KAYA İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR



'Özata Denizcilik' hisselerinden 2 milyar TL üzerinde kazanç sağladığının ortaya çıkmasının ardından istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, hissedeki yükseliş tüyosunu yakını olduğu Erdin Özel'den aldığı iddia edilmişti.



Özel'in savcılık ifadesi ve hakimlik savunmasında söz konusu iddialara yönelik açıklamalarda bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.





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