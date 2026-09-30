YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı olduğunu ileri sürerek Tuzcu ve Koytak’ın görevden alınması çağrısında bulundu.

Yavuzyılmaz, Tezmen’in DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı yapılmasının ardan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da 5 Eylül’de Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını söyledi. Tezmen’in Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda, DEİK Finlandiya sürecinin yürütücüsü Tuzcu ile yönetimde yer aldığını söyleyen Yavuzyılmaz, “Yani hepsi birbiriyle bağlantılı” dedi.