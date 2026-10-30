Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında beklenen ilk ara ödeme süreci bugün, 30 Ekim Cuma günü başlıyor. İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yürütülecek ödemelerde, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlara öncelik verilecek.

TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak ödemelerde, 1 milyon liraya kadar olan net yatırım tutarlarına ilişkin ödemelerin kasım ayı ortasına kadar tamamlanması öngörülüyor.

ARA ÖDEMEDE ENDEKSLEME YAPILMAYACAK

Kapsamda, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyeye alınan, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonları bulunuyor.

Fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmadan hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon liralık tavanı aşamayacak.

Ödeme hesabında net yatırım tutarı ve tavanın yanı sıra, para piyasası fonlarında tasfiye kararından önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar; diğer fonlarda ise ara ödeme hesabının yapıldığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar dikkate alınacak. Ara ödeme, ilgili büyüklüklerin en düşüğünü geçemeyecek. Bu nedenle her yatırımcıya aynı tutarda ödeme yapılmayacak.

NAKİT YETMEZSE KÜÇÜK TUTARLAR ÖNE ALINACAK

Fonların dağıtılabilir nakdinin tüm ara ödemelere yetmemesi halinde, daha fazla yatırımcıya ulaşılması amacıyla ödeme sırası oluşturulabilecek veya asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK'nin onayına bağlı olacak.

Öncelik, ara ödeme yükümlülüklerini karşılama oranı en düşük ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonlarına verilecek. Dağıtım, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme almasını sağlayacak biçimde yapılacak. İlgili hesapta para kalması halinde aynı ilkeler diğer fonlara da uygulanacak.

Fonların varlıkları satılıp yeni kaynak sağlandıkça, ödemesini tam alamamış küçük yatırımcılara öncelik verilmeye devam edilecek.

23 EKİM'E KADAR 68 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün TBMM'ye verdiği bilgide olağan tasfiye sürecindeki ödemelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Yılmaz, 23 Ekim itibarıyla 93 fonda 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödendiğini açıkladı.

Olağanüstü tasfiye kapsamında kalan net yatırım tutarının 125 milyar lira olduğunu bildiren Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin mevcut kaynaklarla karşılanabileceğinin öngörüldüğünü söyledi. Yılmaz'ın sıraladığı kaynaklar arasında fonlarda kalan nakit, nitelikli hisseler ve diğer varlıklar ile fahiş kâr veya haksız kazanç elde edenlerden geri alınan tutarlar bulunuyor.

NİHAİ ÖDEME İÇİN NAKİT YETERLİLİĞİ ARANACAK

Bir fonun malvarlığının nakde çevrilmesiyle elde edilen dağıtılabilir nakit, tasfiye kararından önceki gün sonundaki fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adedi üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılıyorsa ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.

Ara ödemelerde yatırımcıların katılma payları iade alınmayacak. Payların iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiillerin, tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından, bu fonlarla birlikte hareket edilerek ya da fonların iştirakiyle işlenmesi halinde ödeme dışında bırakılacak kişiler de belirlendi. Bu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.