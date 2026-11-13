AKP, Meclis’e sunduğu torba düzenlemesine kritik bir madde koydu. Buna göre, fon vurgunu sonrasında 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla tasfiye sürecinde görev alanlara dokunulmazlık zırhı getiriliyor.

YASAL GÜVENCE

Bürokratlar ile bankalar ve bunların görevlendirdikleri kişiler için hukuki, idari ve mali sorumluluk doğmayacağı yasal güvence altına alınıyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, asli görev alanları olmamasına rağmen, kanunla kendisine tevdi edilen olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini yürüten bankaların, çalışanların, işlem tesis eden personelin korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Düzenlemeyle olağanüstü tasfiye işlemlerini yürütenlere mali ve idari sorumsuzluk getirilecek, suç teşkil eden işlemler ise istisna olacak.