AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Güler, “Tasfiye süreci şeffaf, adil ve etkin bir şekilde yürütülecektir. Bunun için üç ilke belirledik. Birincisi, fonlar tasfiye edilirken kamu kaynağı kullanılmayacaktır. İkincisi, yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtım yapılacaktır. Üçüncüsü, önceliği küçük yatırımcılarımıza ve para piyasası fonlarına vereceğiz” dedi. Güler, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların nihai tasfiyeyi beklemeden ara ödeme alabilmesinin hedeflendiğini belirtti.

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Güler'in açıklamasına göre, ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında kalanların bu tutarının tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde olanların ise en fazla 1 milyon lirası ara ödeme kapsamında değerlendirilecek. Güler, “Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. Dolayısıyla 1 milyona kadar olanların tamamı ödenmiş olacak, 1 milyonun üstü olan hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış olacaklardır; tabii sonraki hakları baki kalmak koşuluyla” ifadelerini kullandı. Ara ödemeler, yatırımcıların nihai tasfiye sonunda hak kazanacağı tutardan mahsup edilecek.

ÖDEMELER EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR

Kanun teklifinin yasalaşması hâlinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngördüklerini söyleyen Güler, teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Güler, “İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan Meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır, kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır” dedi. Güler ayrıca, tasfiye kapsamındaki fonlarda oluşan kaynakların öncelikle ilgili fonun alacakları için kullanılacağını, haksız kazanç elde edenlerden geri alınan tutarların ve el konulan varlıkların satışından sağlanacak gelirlerin de yatırımcıların zararlarının karşılanmasında değerlendirileceğini bildirdi.

455 BİNİ AŞKIN YATIRIMCIYI İLGİLENDİRİYOR

Güler'in Meclis'te paylaştığı verilere göre, tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Güler, sürecin kamu kaynağı kullanılmadan yürütüleceğini ve zararın sorumlulara ödettirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Tasfiye işlemlerinin olağan ve olağanüstü yöntemlerle yürütüleceğini belirten Güler, fonların mal varlıklarının belirlenmesi, hukuka aykırı biçimde aktarılan değerlerin geri kazanılması ve hak sahiplerine adil dağıtım yapılması için gerekli adımların atılacağını söyledi.