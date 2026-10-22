TBMM Genel Kurulu'nda, “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi”nin birinci kısmını oluşturan ilk 5 madde kabul edildi. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığındaki görüşmelerde muhalefet milletvekilleri, yatırımcıların birikimlerinin nasıl ödeneceğini ve düzenlemenin getirdiği koşulları gündeme taşıdı.

AYAN: “ORTADA 1 MİLYON BİLE YOK”

Teklifin dördüncü maddesine ilişkin önerge üzerinde konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, fonlara yaklaşık yarım milyon kişinin para yatırdığını söyledi. Ayan, bu kişilerin büyük bölümünün ekonomik kriz karşısında birikimlerini enflasyondan korumaya çalışan yurttaşlar olduğunu belirtti.

Kendilerine ulaşanların emekli ikramiyelerini, kıdem tazminatlarını ve düğün altınlarını fonlara yatırdıklarını anlattığını aktaran Ayan, genç bir kadının da annesinin 35 yıllık emekli ikramiyesini ev alabilmek amacıyla değerlendirmek istediklerini söylediğini kaydetti. Ayan'ın aktarımına göre kadın, bir yakınlarının fonu önerirken bakanların ve milletvekillerinin de yatırım yaptığını, TRT'de reklam ve haberlerinin yayımlandığını söylediğini anlattı.

Düzenlemeyle mağduriyetlerin giderileceği yönünde algı oluşturulduğunu savunan Ayan, ödeme beklentisine ilişkin şunları söyledi:

“Basında, sosyal medyada, her yerde dediler ki, ‘1 milyon ödenecek.’ Bu bilgiyi yaydılar. Sonra bakıyoruz, ortada 1 milyon bile yok. Bakın, ne var biliyor musunuz 4’üncü maddede? Yatırımcılara deniyor ki, ‘1 milyona kadar öderiz ama kasada para olursa öderiz’”

Fonlardan kazanç elde edenlere yönelik iade düzenlemesinin isteğe bağlı olduğunu belirten Ayan, yurttaşlara borçları nedeniyle cebri icra uygulanırken bu paraların geri alınmasında neden aynı yöntemin kullanılmadığını sordu.

Fon krizinden AKP iktidarını sorumlu tutan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırımcılara yaklaşımını eleştiren Ayan, “Bu fonları listeleyen siz, bu fonların reklamını yapan siz, çanak çömlek patlayınca sorumluluk almayan yine siz” dedi.

KISACIK'TAN ALACAKLARIN İPTALİNE İTİRAZ

Yeni Yol Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, düzenlemeyle para blokesi yaşayan yatırımcıların alacaklarının iptal edilmesini eleştirdi.

Kısacık, 14 Eylül 2026'da herhangi bir fonun temerrüde düştüğüne ilişkin açıklama bulunmadığını, aynı gün Tera'nın Pusula'yı satın aldığını duyurduğunu söyledi. Pusula'daki para piyasası fonunu satmak isteyen bir yatırımcının saat 11.07'de satış emri verdiğini, yatırım şirketinin emri aldığını ve işlemin TEFAS'ta eşleştiğini anlatan Kısacık, yatırımcıya ödeme yapılmadığını, Pusula'nın ise akşam temerrüt açıkladığını belirtti.

Tera'nın fonuna ilişkin 16 Eylül'de yaşananları da aktaran Kısacık, para piyasası fonlarında aynı gün ödeme esasına dikkat çekti. Yatırımcının satış emri verdiği sırada temerrüt açıklaması bulunmadığını söyledi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesini hatırlatan Kısacık, takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin, faaliyetlerin durdurulması veya tasfiye işlemlerine başlanması durumunda da geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini belirtti. Kısacık, bunun “takasın kesinliği” ilkesi olduğunu vurguladı.

ÖZTÜRK: ÖDEME VARLIKLARA VE KOŞULLARA BAĞLI

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, düzenlemeyi denetim ve hukukta eşitlik açısından eleştirdi. Bir berberde kredi kartıyla ödeme yapılamaması üzerine IBAN'a yapılan havalenin ardından esnaftan vergi dairesince savunma istendiğini anlatan Öztürk, küçük işlemlerde devreye giren denetimi fon krizindeki milyarlarca liralık işlemlerle karşılaştırdı. AKP'ye yakın olanlarla yurttaşlara hukukun eşit uygulanıp uygulanmadığını sordu.

Teklifin belirli fonların tasfiyesini ve hukuka aykırı elde edilen değerlerin geri kazanılmasını amaçladığını belirten Öztürk, bunun bütün yatırımcıların parasının ödeneceği anlamına gelmediğini söyledi:

“Ancak bu bütün yatırımcıların parasının ödeneceği veya kişi başına 1 milyon liranın garanti olduğu anlamına gelmiyor; ara ödeme, fonun tasfiye varlığına, yatırımcının hesaplanan net yatırımına ve kurulun belirleyeceği koşullara bağlı”

Yatırımcıların açık ve doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, ödeme miktarı, zamanı ve şartlarının belirsiz bırakılmasının mağduriyetleri büyüteceği uyarısında bulundu. Düzenlemenin yalnızca belirlenen fonları kapsadığını ve benzer krizlere karşı genel, kalıcı bir koruma sistemi oluşturmadığını söyledi.

İlk 5 maddenin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, gündemde başka iş bulunmadığından, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.