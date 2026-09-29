Fon krizinin patlak vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla Beştepe’de bir araya geldi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, SPK ve BDDK başkanları da katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı. Toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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