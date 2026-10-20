Fon skandalının ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve 2024 kasımında 2. Başkan ve 2026 SPK Başkanı olan Mahmut Sütçü istifa etti.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy da belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonundan sonra görevinden alındı.

Fon soruşturmasında tutuklu bulunan Özata Denizcilik'in Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın kayınpederi Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini verdi.

Sütçü ise sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Kayyum Aksoy görevden alınırken, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

YERLERİNE GELECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, birçok bakanlık ve kamu kurumunda atama ve görevden almalar gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.

Taşkın, 16 Ekim'de de Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.

Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e 19 Ekim'den geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini vermişti.

Dün (19 Ekim) istifası açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aynı zamanda SPK'nın eski başkanı da olan İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni vermişti. Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan getirildi

Başkan Yardımcılıklarına ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım ile Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili atandı.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'na da Ferhat Dinçer getirildi.