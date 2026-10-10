Şaibeli fonlardan bazıları zenginliğine zenginlik katarken, aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi ise mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. Adı geçen fonların sadece yüzde 4.6’sı tasfiye sürecine girdi ve sorunsuz ödemeler sağlayabileceğini açıkladı. Fon soruşturmasında, kazanç sağlayan 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam 187 milyar 653 milyon lira elde ettiği hesaplandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan 13-16 Eylül tarihlerinde çıkış yapanların mercek altında olduğunu açıklayarak “Haksız kazancınızı ödeyin” dedi. Kazanç sağlayan isimler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) bildirildi fakat bu isimlerin listesi kamuoyuyla paylaşılmadı. 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 141 kişinin toplam 100 milyar 676 milyon lira, 73 tüzel kişinin ise 86 milyar 977 milyon lira elde ettiği belirlendi. Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise 62 milyar 77 milyon lira kazanç sağladı. Tera fonlarından bir kişi ortalama 643 milyon 407 bin lira kazandı.

Pusula fonlarında ise 19 gerçek kişi 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişi ise 10 milyar lira kazanç elde etti. Buradaki ortalama kazanç 2 milyar 43 milyon oldu. Hedef Portföy fonlarında ise 20 gerçek kişi

2 milyar 976 milyon lira, 15 tüzel kişi de 14 milyar 900 milyon lira kazanç sağladı. Hedef’ten ise bir kişi 508 milyon 571 bin lira kazandı.

HESAPTA TOPLANACAK

TMSF, listede yer alan kişilere paranın iadesi için resmi bildirim yapılmaya başlandı. Bu paralar mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanacak. Bu kişilerin önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusun

da fondan çıkış yaptıkları saptandı.

Başak: Süreçte gri alanlar çok fazla

Fon krizinin ve şu anda izlenen yolun tarihte örneğinin olmadığını belirten MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, gri alanlarının çok olduğundan bahsetti. Başak, şöyle konuştu: “Devlet şu anda 214 kişinin fon mağdurlarının cebinden aldığı 187.6 milyarı tekrar cebine koymalarını bekliyor. Aslında bu isimler için şu an açılan bir soruşturma olup olmadığı tam olarak bilinmiyor, suç işleyip işlemedikleri ya da tam olarak hangi suçtan ceza alacakları belli değil. Sürecin hızlanması adına böyle bir yöntem uygulanıyor. IBAN numarası paylaşılıyor. Eğer yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin suç işledikleri tespit edilirse kazançlarının 1 katını daha ödemeleri gerekecek.”