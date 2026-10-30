Fon vurgunundan birileri milyar liralar kazanırken günlük 1.600 lira yevmiye ile çalışan taksici, ev tutamıyor ve 2 yıldır otelde yaşıyor, kazancının yarısını da otele veriyor.

‘ÇOK MAĞDURUM’

Eşi ve iki çocuğundan ayrı yaşayan taksici, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo’ya mektup gönderdi. Capulo konuyu Meclis’te dile getirdi. Taksici mektubunda “Aldığım yevmiyenin yarısı otele gidiyor, ben ev bile tutamazken fon vurgunundan zengin olanları gördükçe içim acıyor. Durakta çalışan arkadaşlarımın desteğiyle ayakta durdum, eşyalarım depoda duruyor. Sigortam yok, iki yıl içinde iki defa bağırsak ameliyatı geçirdim. İki yıldır çok mağdurum. Oğlumu Çocuk Esirgeme Kurumu’na verdim” diye yazdı.