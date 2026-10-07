AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. YENİ Parti'den gelen, 20 milyar liralık fon vurgununun kilit ismi Osman Arıkan Nacar ile tatil yaptığı iddiaları ve Cumhurbaşkanı ile bakanları hedef alan eleştirilere yanıt veren Çelik, muhalefeti "siyasi yan kesicilik" yapmakla suçladı.

Devletin ilgili tüm kurumlarının süreci büyük bir titizlik ve hızla yürüttüğünü belirten Ömer Çelik, bu tür vurgunculuk ve dolandırıcılıkların üzerine kararlılıkla gidildiğini vurguladı.

"TEMİZLEME İRADESİNİN BAŞINDA CUMHURBAŞKANIMIZ VARDIR"

Cumhurbaşkanı ve bakanlara yönelik suçlamalara sert tepki gösteren Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başındaki irade Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün bu sıkıntının, vurgunculuğun, dolandırıcılığın temizlenmesi talimatını veren bizzat kendisidir. Ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı bu ifadeleri kullanıyorlar? Yapılan bu işler siyasi yan kesicilikten ve siyasi saçmalıklardan öteye gitmiyor."

"HEM SİYASİ LİNÇE HEM DE SİYASİ HİMAYEYE KARŞIYIZ"

Kendisi ve parti yetkilileri hakkındaki spekülasyonlara da açıklık getiren Çelik, kim olursa olsun iddiaların hukuk zemininde incelenmesi gerektiğini belirtti: