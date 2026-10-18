YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağan kurultayı için Yozgat, Kırıkkale ve Ankara’da İl Başkanlığı ön seçimine katıldı. Yozgat’ta konuşan Özel, “Ya otokrasi ya demokrasi ya bir otokrat ya bütün demokratlar gelip ülkenin kaderine el koyacaklar” ifadesini kullandı.

Özel, konuşmasına şu ifadeler ile devam etti:

Siyaset yapma biçimi değişmeyince ülkenin de kaderi değişmiyor. Yeni siyasette aşağıdakiler kararı alacak, yukarıdakiler hesabı verecekler. Gerekirse millete hesap verecekler, gerekirse üyeye hesap verecekler.

‘SEN ONLARDAN DEĞİLSİN’

Buradan AKP’nin 12-13 milyon diye duyurduğu üyelerine de sesleniyoruz. AKP üyesi olmak devletin kapısından girmeye yetmiyor. Torpil için yukarıdan tanıdık lazım.

Yozgat’ın AKP’lilerine sesleniyorum. Eğer tepedekilerden değil aşağıdakilerdensen, geçinemiyorsan, 100 liralık mazotla baş edemiyorsan, 23 bin liralık emekli maaşıyla geçinemiyorsan; sen onlardan değilsin, sen bizdensin. Gel yanımıza, ülkenin kaderini birlikte değiştirelim.

‘VURGUNU KİM YAPTIRDI?’

Bakın, bir ay oldu, bir fon vurgununu gündüz-gece konuşuyoruz. Bu krizin ekonomimize doğrudan maliyeti önce 20 milyar dolardı. Sonra 90 milyar dolara çıktığını açıkladılar. Şimdi uzmanlar 110 milyar dolara ulaştığını söylüyor.

50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği o 6 Şubat depremi ‘asrın felaketi’ 100 milyar dolarlık kayba neden olmuştu.

Asrın soygunu, asrın dolandırıcılığı, asrın vurgunu; asrın felaketi olan 6 Şubat depreminden daha büyük hasar yaratmıştır.

Erdoğan bir aydır bu sorunu çözecek bir yöntemi ortaya koyamıyor. Bu kadar açık sorumluluğu varken ‘Dış güçler bize sabotaj yaptı’ diyor.

Sayın Erdoğan, fon şirketlerinin yönetimine o AKP’li isimleri dış güçler mi atadı? Fatma Betül Sayan Kaya Hanım’a 2,2 milyarlık vurgunu dış güçler mi yaptırdı?

Sorumlu Erdoğan. Niye? O kurumlara tek tek atamaların hepsinin altında imzası var.

Türkiye’de 1,5 yıl sonra kritik dönüm yaşanacak

Samimiyet, inanç, gerçeklik başta YENİ Parti’ye ve demokrasiye olan inancı güçlendirmek üzere inanarak attığımız bir adımdır.

Ülkeye demokrasi vadediyorsak, önce kendi evimizde kuracağız ve başladık.

En çok 1 - 1,5 yıl sonra tarihin en kritik dönüm noktasında olacağız. Ya otokrasi ya demokrasi ya bir otokrat ya bütün demokratlar gelip ülkenin kaderine el koyacaklar.

Ya bu ülkede AK Parti’nin kara düzeni yıkılıp YENİ Parti’nin, Atatürk’ün istediği gibi hem demokratik hem insana değer veren bir düzen kurulacak ya da bu felaket ilanihaye sürecek.

YENİ Parti’nin yolu açık olsun. Yozgat’tan başlıyoruz. Vira bismillah.”