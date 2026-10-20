Fon soygunu sonunda edebiyata da girdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Ekonomim gazetesindeki yazısında, iş dünyasının bilinen isimlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) eski Başkan Yardımcılarından, Halim Mete’nin şairliğini ortaya dökerek fon konulu bir şiir yazdığını aktardı.

Bu şiirin gündeme uygun olacağını belirttiği yazısında Munyar, tekstildeki çöküşü de dile getirdi. Munyar’ın yazısına göre Çorlu’da bulunan THY Tekstil firması Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, konkordato sürecine girerek 13 olan fabrikalarından 7’sini kapatarak 5 bin kişiyi işten çıkardı. Fon şiiri bu yazıyı tamamladı.

Halim Mete TOBB eski Başkan Yrd.

FON ŞİİRİ

Bir ay geçti galiba

Hiç bahsetmedim fondan

Yıllardır hep korkarım

Soğuklardan ve dondan.

Ne aç gözlü insanlar

Yiyip yiyip doymuyor

Biz bıraktık binleri Milyarlar da yetmiyor.

Koca koca ünvanlar Size hiç yakışmadı “İncinmesinler” demek

Bu işe yapışmadı.

O kadar çok para ki

Yüz senede sayılmaz Bunlar da suç değil mi Parayla huzur olmaz.

Tüm milletin isteği

Adalet uygulansın

Yanlışı babam yapsa da Allah’ım ceza alsın.