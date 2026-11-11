İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon skandalına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki sorgu süreçlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklandı. 3 KİŞİYE TUTUKLAMA, 4 KİŞİYE EV HAPSİ Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Ayhan Yazkan ise haklarında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgulamalar sonucunda Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı’nın tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, diğer 4 şüphelinin ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ayrıntılar gelecek...

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