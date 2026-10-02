SÖZCÜ TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Günaydın Türkiyem’ programında yazarımız İsmail Saymaz, AKP’de daha önce önemli seçimkampanyalarında görev alan Ertan Aydın’ın da fon soruşturması kapsamında gündeme geldiğini aktardı.

Saymaz, Aydın’ın eski AKP milletvekili olduğunu ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını organize eden isimlerden biri olduğunu belirtti. Saymaz, Aydın hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını ifade etti.

YASAĞIN NEDENİ NE?

Saymaz, iki gün önce yeniden görüştüğü Aydın’a, yurt dışına çıkış yasağının fona para yatırması nedeniyle mi yoksa yönetsel görevleri nedeniyle mi uygulandığını sorduğunu aktardı. Aydın’ın ise yasağın fonla ilgili bir para yatırma işleminden değil, yönetsel görevlerinden kaynaklandığını savunduğunubelirtti. Saymaz’ın aktardığına göre Aydın, 2025 yılında yaklaşık dört ay süreyle TERA’nın yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Ertan Aydın, Pollmark Araştırma Şirketinin kurucuları arasında yer alıyor.