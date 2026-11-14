Türkiye'nin gündemindeki fon vurgunu soruşturmasında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı.

NOW TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara ve TBMM kulislerinde bir iş insanının 300 milyon liralık yatırımını 28 milyar liraya çıkardığının konuşulduğunu söyledi.

Zeyrek, Meclis kulislerinde konuşulan dikkat çekici para trafiğine ilişkin iddiayı şu sözlerle anlattı:

-Sadece bugün işittiklerimi anlatsam şaşırırsınız. Verdikleri isimler bende saklı kalmak kaydıyla anlatayım:

-Bir iş insanı; Tera, Pusula, Destek gibi fonlardan birine 300 milyon lirayla girmiş ve 28 milyar lirayla çıkmış. Yatırılan paranın tam 93 katı.

"BEN DE TÜRKİYE'NİN JEFF BEZOS'U OLAYIM"

-Yanında olan arkadaşı dönüp, 'Ya burada bir haksızlık var, bunu fark etmedin mi? Bu hisse nasıl bu rakamdan buraya çıkıyor?' diye sormuş. O da 'Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?' demiş" ifadelerini kullandı.

-Buradaki fon şirketlerinin yönlendirmesi belli, 'gir' ve 'çık' dediği tarihler belli. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'örgütlü yapı' dediği şeyden bahsediyorum.

-Sıradan bir şirketin hissesini almıyor. Yan yana 5 milyon dolarlık villalarda oturuyorlar; her nasılsa villa komşusunun şirketinden öğreniyor, parayı yatırıyor ve 28 milyar lirayla çıkıyor.

"ÜST DÜZEY BİR BÜROKRAT SON GÜNLERDE ORTADA GÖRÜNMÜYOR"

Deniz Zeyrek, fon soruşturmasına ilişkin kulislerde yalnızca iş insanlarının değil, kamu görevlilerinin de adlarının geçtiğini öne sürdü.

Kendisine üst düzey bir bürokratın isminin de iletildiğini belirten Zeyrek, söz konusu kişinin son günlerde kamuoyu önünde fazla görünmediğinin iddia edildiğini aktardı.

Zeyrek, "Bana bunu anlatan kişi iş insanının ismini de verdi ama ben yorum yapmadım, yapmam da. Çünkü iftira veya o iş insanını lekelemek amacıyla söylenmiş de olabilir. Ayrıca üst düzey bir bürokrattan bahsettiler; hatta son günlerde çok ortada görünmemesine dikkat çektiler" diye konuştu

Deniz Zeyrek, söz konusu iddiaları doğrulayacak somut belgelere sahip olmadığının özellikle altını çizdi.

Zeyrek, soruşturmayla ilgili isimlerin ve para miktarlarının TBMM koridorlarında sık sık gündeme geldiğini belirterek, doğrulanmamış bilgilerin masum kişileri de zan altında bırakabileceği uyarısında bulundu.

Zeyrek, "Bütün bunlar biz gazetecilere anlatılıyor. Meclis'e gidiyorsunuz; 'Şunun da varmış, bunun da bu kadarı varmış' deniyor. İş tam bir fısıltı gazetesine dönüşmüş durumda. Deneyimli gazeteciyseniz bu tuzağa düşmezsiniz, somut belge ararsınız. Peki bu lekelenme tartışmasından kurtulmanın yolu nedir? Listeyi açıklamak" ifadelerini kullandı.