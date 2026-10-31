Fon krizinin büyüklüğünü anlamak dar gelirli vatandaş için oldukça güç fakat Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bu hesaplamayı bir örnek üzerinden ifade ederek basitleştirdi.

HZ. İSA’DAN BU YANA

Hz. İsa’nın doğumundan günümüze kadar geçen süreyi hesaplamasına dahil eden Arıkan, söz konusu karşılaştırmanın matematiksel karşılığını şu sözlerle açıkladı: “Hz. İsa’nın doğduğu günden bu yana, 2026 yıldır, her gün 1 milyon lira harcansa 739 milyar lira ediyor. Fon vurgununda konuşulan para 800 milyar lira. Bugünkü yolsuzluğa yetişemiyor” ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan’ın yaptığı karşılaştırma, finans piyasalarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken bahse konu olan meblağı bir kez daha gözler önüne serdi.