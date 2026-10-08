Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TBMM’de fon kriziyle ilgili yol haritasını açıklarken, milletvekillerine de bilgi verdi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, iki bakanın ve ve bir özel kalem müdürü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özlale, “Cumhurbaşkanı Yardımcım sizin kabinenizde kendi adına değil ama babası adına fonda para yatırıp, 470 milyon koyup 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır? Bir başka soru, mevcut bakanlardan bir tanesi 170 milyonla bu fondan patlak vermeden çıkmış mıdır? Özel Kalem Müdürünüz Fatih Kılıç, Pusula kapalı fonunda parası var mıydı, yok muydu?” diye sordu.

Yılmaz, Özel Kalem Müdürü ile ilgili iddia üzerine şu açıklamayı yaptı:

Cevdet Yılmaz

DOĞRU, KAYBA UĞRADI

“Fatih Kılıç, Özel Kalem Müdürüm. Bu hadiseler geliştikten sonra bana geldi (çok açık şekilde ifade ediyorum) dedi ki, ‘ben ve bazı arkadaşlarım aramızda bir para topladık ve bu fona yatırım yaptık. 7 milyon lira. Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz.’ Bahsettiğimiz 455 bin 758 yatırımcıdan biri de Fatih Kılıç. Hukuka aykırı bir işlemi varsa, hukuki sorunu varsa, sizden önce hesabını ben sorarım. Hepsi potansiyel suçlu görüyorsanız, elinizdeki bütün belgeleri mahkemeye verin. Spekülasyon yaptıysa, içinde olduğu durum belli, büyük kayba uğramış. Eğer bu insanlar suçluysa hepsini mahkemeye gönderelim, böyle bir şey olmaz. Bir bürokrat fonlara, borsaya para yatırmakla suçlu mu? (Sizin özel kaleminiz yapamaz? İtirazı üzerine) Niye yapamaz!”

Yılmaz, bakanlar için yanıt vermedi.