Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifte, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) belirleyeceği fonlardaki yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılabilmesi yer alıyor.

Düzenleme, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi henüz tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor. Fonların şeffaf ve etkin biçimde tasfiye edilmesi, hukuka aykırı olarak fon malvarlığından çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve yatırımcıların zararlarının karşılanması amaçlanıyor.

ARA ÖDEMEDE ÜST SINIR 1 MİLYON TL

Teklife göre, SPK tarafından belirlenecek fonlarda net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılara hesaplanan tutar kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ödenebilecek.

Ara ödemeler, yatırımcıların enflasyon düzeltmesi uygulanmadan hesaplanan net yatırım tutarlarını aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması halinde SPK, en düşük net yatırım tutarına sahip yatırımcılardan başlanarak ödeme yapılmasına karar verebilecek.

İADE HESABINDA İKİ ENFLASYON GÖSTERGESİ

Yatırımcıların net yatırım tutarları hesaplanırken TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınacak. Fonlara yatırılan ve fonlardan çekilen tutarlar, tasfiye tarihine kadar bu enflasyon göstergeleriyle güncellenecek.

Teklifte, belirlenen enflasyon hesabını aşan getirilerin ilgili kişiler tarafından isteğe bağlı olarak iade edilebilmesine yönelik düzenleme de bulunuyor.

HAK SAHİPLİĞİ KAYITLAR KARŞILAŞTIRILARAK BELİRLENECEK

Fon pay sahipliği, tasfiye kuruluşlarının kayıtları ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri karşılaştırılarak fon ve hesap bazında tespit edilecek. Tasfiye süreci SPK’nın gözetim ve denetiminde yürütülecek. Fon varlıklarının satışından elde edilen tutarlar, zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye malvarlığına aktarılacak.

Piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı kapsamındaki fiilleri işlediği ya da bu fiillerde fonlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

Komisyondan geçen teklifin yasalaşması için TBMM Genel Kurulunda da kabul edilmesi gerekiyor.