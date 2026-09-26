Borsadaki riskten uzaklaşmak ve ailesinin birikimini korumak isteyen Kaan Akdoğan isimli vatandaş, iki hafta önce işlemlere kapanacak olan fonlara yatırım yaptığını belirtti.

Akdoğan, “Biz TERA'ya girdik. THF ve DOH fonuna. BİST 30'daki en büyük şirketlerin hisselerini alarak bizim paralarımızı yönetiyorlardı” dedi.

SATIŞ EMRİ VEREMEDİ, DÜĞÜNÜNÜ ERTELEDİ

Fonlardaki işlemlerin durmasının ardından satış emri veremediklerini ve sistemin tamamen kilitlendiğini söyleyen Akdoğan, “Satış emri veremedik, kilitlendi tamamen sistem. Evlenecektim 1 ay sonra bu yüzden ertelemek zorunda kaldım. Bu süreç herkesi yıprattı. Biz sadece paramızı korumak istedik, paramızın akıbeti hiçbir şekilde belli değil” diye konuştu.

“BU BİR KUMAR DEĞİL”

Show TV'nin haberine göre yatırım kararının ardından kendilerine yönelik eleştiriler olduğunu belirten Akdoğan, “İnsanlar bize kızıyor, oraya girilir mi diyorlar. Bu bir kumar değil arkadaşlar. Bu devletin kurumunda işlem yapan bir kurumdu. Kendine ait bankaları olan bir kurumdu. Biz sadece paramızı korumak istedik” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fon krizinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı verdiği 131 fonda 455 bin 758 yatırımcının pay sahibi olduğu açıklandı. Tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğü ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yaklaşık 18,3 milyar dolar olarak açıklandı.

Yaşanan krizle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu toplam 45 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bazı yöneticilerin banka hesapları ve yurt dışı para transferleri de incelemeye alındı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği yönündeki tespitler soruşturma dosyasına yansıdı. Ayrıca iki özel jet ile bir lüks yata el konulduğu ve bunların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu bildirildi.