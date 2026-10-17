Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Helsinki’ye büyükelçi tayin ettiği Ayşe Hilal Sayan Koytak, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’a önceki gün sundu. Ayşe Hilal Sayan Koytak güven mektubunu Cumhurbaşkanına sunarak Türkiye’yi Finlandiya’da temsil etme hakkını elde etti. Helsinki Büyükelçisi Koytak, Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık döneminde Aile Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısıydı. Fatma Betül Sayan Kaya TORPİLLİ AİLE Eşi akademisyen olan Fatma Betül Sayan kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan, 8 yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra Temmuz 2026’da EPDK Kurul Üyesi oldu. Kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise bir dönem İBB Meclis Üyesiydi.

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