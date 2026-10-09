YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinin genel merkezinde dün fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yönelik fon işlemi iddialarını gündeme getirdi.

Özlale şöyle dedi:

İLK İDDİA: ÖZEL KALEM

“Meclis’te dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a konuya ilişkin üç soru sormuştuk. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın özel kaleminin bu kapalı fonlarda bir parasının olup olmadığıydı. Yılmaz cevap verdi ve ‘Evet, benim özel kalem müdürümün bu kapalı fonlarda parası vardı. Hatta arkadaşlarıyla beraber bu fona para koydular” dedi. Aslında bu bir suç ve soruşturulmalı.”

İKİNCİ İDDİA: ÖMER BOLAT

“Şu anda mevcut kabinede olan bir bakanın 170 milyonluk bir işlem yapıp bu fondan çıkış yaptığını sorduk. Sayın Cevdet Yılmaz da bize, ‘Elinizde somut bir delil varsa açıklayın’ dedi. Bizler, açıklama bekledik, gelmedi. Şimdi Sayın Ömer Bolat, Hedef Portföy’de MKK işlem numarası 29289013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?”

ÜÇÜNCÜ İDDİA: BAKAN BABASI

Üçüncü olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı?

Ümit Özlale

ERDOĞAN’A LİSTEYİ AÇIKLA ÇAĞRISI

ÜMİT Özlale, aralarında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eski TBMM Başkanı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da bulunduğu isimlere ilişkin iddiaları da daha önce açıkladıklarını ve bunların doğru çıktığını da söyleyen Özlale şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pazartesi gününe kadar süre veriyoruz. Masasında sıralı tam liste duruyor. Listede AK Parti’de önemli görevlerde bulunan ve daha yüksek meblağlarda, yüzlerce kat büyük meblağlarda işlem yaptığı öne sürülen kişiler de var. Bunları açıklasın. Yoksa biz açıklayacağız. Özlale, gazetecinin “kaç kişilik liste” sorusuna, “Çok kişilik işte. Bizler açıklamadan Sayın Erdoğan’dan mutlaka gereğini yapmasını talep ediyoruz” diye ekledi.

37 milyon ailemizin tasarrufu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon iddiası için, “37,8 milyon Türk liralık aile tasarrufumuz 2024’te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde sukuk (kira sertifikası) hesabına yatırıldı. Üzerinden 2 yıl 8 ay geçti. para hala orada” dedi.

AİLE BAKANI GÖKTAŞ YALANLADI: 830 milyon liralık işlemi yapan Hasan Özdemir babam değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin fon krizi üzerinden kendisi ve babası hakkında dile getirdiği iddianın isim benzerliği olduğunu belirterek yalanladı. Göktaş, Özlale’nin açıklamaları üzerine hem mesaj yayınladı hem de gazetecilere konuştu ve şunları söyledi:

İSİM BENZERLİĞİ VAR

“İddia demeyelim; bunlar yalan ve iftira, nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan, çamur siyasetinden artık bıktık. Bunların kendilerine çekidüzen vermesini bekliyoruz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Baktım, kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlıdır. T.C. numaralarının son iki numarasını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı, bunları araştırsaydı.”

Özlale’yi istifaya çağırdı

Babası Hasan Özdemir ile görülen Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ümit Özlale’yi şöyle suçladı: “Yazıklar olsun diyorum. Lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Türkiye’de Hasan Özdemir isminde onbinlerce insan var. Dava açacağım. Görevini bıraksın arkadaş.”