Türkiye, günlerdir 'yatırım fonları' üzerinden şişirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından işlemleri dondurularak tasfiyesine karar verilen 130 büyük fonu konuşuyor.



İçinde 24 milyar dolara yakın paranın kilitli kaldığı fonlarda yüz binlerce mağdur ortaya çıkarken, dün yapılan operasyonlarda aralarında Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 isim daha gözaltına alındı.



Savcılık tarafından fonlarda üst düzey görev aldığı tespit edilen 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı ve mallarına tedbir kararı getirilirken, fon vurgununda başrol oynayan ve trilyonlarca liralık işlem hacminin büyük bölümünü üstlenen Tera Yatırım'ın kurucu ismi Emre Tezmen hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Tezmen, 2021-2022 yıllarında Kasım Garipoğlu'nun sahibi olduğu kayıt dışı finans şirketi GKFX üzerinden milyonlarca dolarlık kara paranın aklanmasında önemli bir rol oynadı.



İddianameye göre bavullarla taşınan 350 milyon dolarlık döviz, kayıt dışı kuryeler tarafından Kapalıçarşı piyasalarında anlaşmalı olunan döviz bürolarına servis edildi. MASAK takibine takılmamak için küçük parçalara bölünen paralar, fiziki altına ve dövize çevrilerek Kapalıçarşı'da pay edilirken, paranın finansal sisteme sokulması için Garipoğlu'nun sahibi olduğu GKFX şirketi kullanıldı.



İddianamede yer verilen tespitlere göre 350 milyon doları bulan şaibeli sermayenin 232 milyon doları Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden sanal işlemlerle yurt içi ve yurt dışı offshore şirketlerde çevrildi ve 'yabancı sermaye süsü' verilerek Türkiye'de legal hale getirildi.







KARA PARAYLA ŞİŞİRİP 'PONZİ' YARATTILAR



Bu para daha sonra henüz dışarıdan yatırımcıya açık olmayan fonlar üzerinden 'fon çıkışı' veya 'ticari ödeme' görünümüyle yeniden İngiltere ve Avrupa merkezli hesaplara aktarıldı. Bu aklama işlemine aracılık ettiği değerlendirilen fonlar ise gerçek yatırımcının müdahil olamadığı bu işlemlerle fondaki değer kazanımını rekor seviyelere çekti.



Para aklama işlemi için yapılan transferler ile fon büyük bir değer kazanırken, ilerleyen aşamalarda halka açılan ve dışarıdan yatırımcı toplayan fon, göstergelerde 'en büyük getiriyi sağlayan araçlar' arasında dikkat çekti. Finansal okur yazarlığı bulunmayan ve fon içerisindeki hisselere ilişkin detaylı bilgisi olmayan yatırımcılar, fonun alternatif yatırım araçlarından daha fazla getiri sağlaması üzerine bu fonlara yönelik yatırımlarını artırdı.



Sosyal medya üzerinde de günden güne popülerleşen ve büyük bir 'ponzi' zincirine dönen yatırım fonları, yeni para girişleriyle birlikte yüz milyarlarca liralık bir sermayeye ulaştı ve değersiz hisseleri 'kağıt üzerinde' milyarlarca liralık şirketlere çevirmeye devam etti.



Küçük yatırımcıya kurulan tezgahı fark eden uzmanlar ve ekonomistler uzun süre boyunca uyarılarda bulundu ancak SPK bir türlü harekete geçmedi. Öyle ki MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Tera fonlarındaki spekülatif hareketlere ilişkin yaptığı uyarıların ardından Tezmen'in şikayeti üzerine iki kez gözaltına alındı.







