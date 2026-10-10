İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin iddiaları haberleştiren SÖZCÜ internet editörü Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Osman Arıkan Nacar’ın Bodrum’da bir konserde aynı karede görüldüğü fotoğrafı paylaşan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç dün adliyeye getirildi. Savcılık, Balcı ve Sevinç’in ifadelerini aldıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.Mahkeme 2 gazeteciyi tutukladı.

TEPKİ ÇEKTİ

TGC: Halkın haber alma hakkı en üstün kamu yararıdır. Türkiye’nin gündemindeki bir konuyu haberleştirdikleri için gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez.

Basın Konseyi: Haber nedeniyle gazetecilere haksız tutuklama, gözaltı, yasaklamalar nafile çabalardır.Hakikat engel tanımaz. Yayılmaya devam eder. Gazetecilere yaşatılanlar, utanç vesikası olarak tarihin karanlık sayfalarına mal olacaktır.

DİSK Basın-İş: Soru sormak, gerçeği aramak suç değildir. Gazeteciler serbest bırakılsın.

Yine fon yine gazeteciler

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL ADLİ KONTROLLE SERBEST

Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, ifade vermek üzere dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısına ifade veren Saymaz ve Ağırel, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek belirli günlerde imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’in ifadesini alan Sulh Ceza Mahkemesi 2 gazetecinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.