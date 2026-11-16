Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın gündeme taşıdığı Erdin Özel'in ek ifadesine ilişkin iddialar, finans dünyası ve ekonomi bürokrasisindeki bağlantıları yeniden tartışmaya açtı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in savcılığa ek ifade verdiği ve bazı finansal işlemlere ilişkin açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü. Özel'in belirli miktarda parayı iade ettiği, ancak buna rağmen tutukluluk halinin devam ettiği aktarıldı.

TÜRKİYE SİGORTA TAHVİLLERİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Erdin Özel'in ek ifadesine ilişkin aktarılan en dikkat çekici iddialardan biri, Türkiye Sigorta'ya ait tahvillerin finansal işlemlerde kullanılması oldu.

İddiaya göre Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik bağlantılı tahviller, Tera grubunun finansman işlemlerinde teminat olarak değerlendirildi. Bu teminatlar üzerinden Tera Bank'tan kredi kullanıldığı ve sağlanan kaynağın fonlardaki hisse işlemlerinde değerlendirildiği öne sürüldü.

Özel'in ifadesine dayandırılan anlatımda, fonlarda yaşanan kayıpların ardından tutuklu yönetici Taha Çakmak'ın Erdin Özel ve Emre Tezmen ile iletişime geçtiği belirtildi.

Çakmak'ın yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle tahvillerin iadesini istediği ileri sürüldü.

ERİŞAH ARICAN VE EMRE TEZMEN HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Erdin Özel'in ek ifadesinde, Borsa İstanbul ve Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev aldığı belirtilen Erişah Arıcan ile Tera grubunun önde gelen isimlerinden Emre Tezmen arasındaki ilişkiye de yer verildiği öne sürüldü.

Aktarılan iddialara göre Arıcan, Emre Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) yönetimine aday gösterilmesinde rol oynadı.

Tezmen'in MKK'daki görevi nedeniyle sermaye piyasalarına ilişkin önemli bilgilere erişim imkânı bulunduğu iddiası da gündeme getirildi.

"EKONOMİNİN BAŞINA GELİRSEN..."

Özel'in ifadesine dayandırılan bir başka iddia ise Erişah Arıcan ile Emre Tezmen arasında geçtiği öne sürülen görüşmeye ilişkin oldu.

İddiaya göre Arıcan, dönemin ekonomi politikalarını eleştirerek Tezmen'e hitaben, "Siz yerli ve millisiniz" değerlendirmesinde bulundu ve onun gibi isimlerin ekonomi yönetiminde görev alması gerektiğini söyledi.

Özel'in anlatımına göre Tezmen de bu görüşmenin ardından, ekonomi yönetiminde görev alması halinde gerçekleştireceği çalışmalardan söz etti.

Tezmen'in, "Ekonominin başına gelirsem neler yapacağımı tüm Türkiye görecek. Öyle güzel çalışmalar yapacağım ki herkes şaşıracak" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEPLERİNE RET İDDİASI

Fon soruşturmasının siyasi yansımalarına ilişkin Ankara kulislerinde de dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Soruşturmada adı geçen bazı siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediği, ancak bu taleplerin karşılıksız bırakıldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan üzerinden iletilen randevu taleplerine olumlu yanıt verilmediği iddia edildi.

Erişah Arıcan'ın da Erdoğan ile görüşerek kendisini anlatmak istediği, ancak randevu alamadığı ileri sürüldü. Arıcan'ın görevinden ayrılması yönünde talepler bulunduğu ve istifaya direnç gösterdiği de kulislerde konuşulan iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduğu öne sürüldü.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA ÖZEL ÖNLEM İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca resmi randevu taleplerine değil, cuma namazı çıkışında kendisine ulaşmaya çalışan isimlere karşı da mesafeli davrandığı iddia edildi.

Fon soruşturmasında adı geçen bazı kişilerin cuma namazı sonrasında Erdoğan'a yaklaşarak kısa süreli de olsa görüşmeye çalıştığı, ancak korumalara bu kişilerle muhatap olunmaması yönünde talimat verildiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

AKP'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE İHTİMALİ

Fon soruşturmasının AK Parti teşkilatlarında da rahatsızlığa neden olduğu ileri sürüldü.

Tutuklamaların ardından parti içindeki tepkilerin bir miktar azaldığı, ancak seçmen tabanındaki hayal kırıklığının devam ettiği belirtildi.

Anadolu'daki teşkilatlardan parti genel merkezine iletilen değerlendirmelerde, soruşturmaya adı karışan isimlerle yolların ayrılması ve parti yönetiminde kapsamlı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde görüşler bulunduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda olağanüstü kongre ihtimalinin de kulislerde konuşulmaya başlandığı aktarıldı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN 401 MİLYAR LİRALIK İDDİAYA YANIT

Fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kanal 7'de yaptığı açıklamalarda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi.

Şimşek, 16 Eylül'den 13 Kasım'a kadar Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün yüzde 9 olduğunu, aynı dönemde gelişmekte olan ülke borsalarındaki ortalama kaybın ise yüzde 8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Şimşek, bu karşılaştırmadan hareketle fon krizinin borsadaki düşüşe etkisini yaklaşık 1 puan olarak değerlendirdi.

Merkez Bankası rezervlerindeki 15,9 milyar dolarlık gerilemeye de değinen Şimşek, düşüşün yüzde 42'sinin altın fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığını söyledi.

Şimşek, 440 kişinin 401 milyar lirayı sistem dışına çıkardığı yönündeki iddialara ilişkin de açıklamada bulundu.

İddia konusu 401 milyar liranın 306 milyar liralık bölümünün fon içi ve grup içi işlemlerden oluştuğunu belirten Şimşek, kalan tutara ilişkin incelemelerin ilgili kurumlar ve savcılıklar tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

"KİMSENİN MAKAMINA BAKMIYORUZ"

Soruşturmalarda kişilerin görev ve unvanlarına göre ayrım yapılmadığını vurgulayan Şimşek, "Hiç kimsenin makamına, unvanına, bağlantılarına bakmıyoruz. Kim olursa olsun üzerine gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturma konusunda geri adım atılmaması gerektiğini belirttiği ve sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesini istediği ileri sürüldü.

Soruşturmada yeni ifadelerin, belgelerin ve farklı isimlere ilişkin iddiaların önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceği belirtiliyor.