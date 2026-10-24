Gündemi sarsan fon krizinde vurguncular ve haksız kazanç sağlayanların para hareketleri dar gelirli vatandaşın vicdanında derin bir yaraya yol açtı. Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AKP Genel Başkan eski Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Eski AKP Ankara Milletvekili, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon/seçim kampanyasının mimarı Ertan Aydın, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak milyarlık fondan haksız yüklü kazanç sağladığı iddia edilen isimlerden sadece birkaçı.

BEKLENTİ YÜZDE 43.75

Öte yandan ise 23 bin 552 lira ile geçim savaşı veren milyonlarca emekli ve 28 bin 75 lira asgari ücretle ailesine bakan işçiler var. Emekliler ‘insanca yaşam’ için meydanları doldururken iktidar bu talebe adeta kulaklarını tıkıyor. 3 yılı aşkın süredir devam eden enflasyonla mücadele programında eriyen maaşlar, hedeflenen enflasyona göre zam ve düşük ücretle en ağır yük dar gelirlinin omzuna yükleniyor. Merkez Bankası’nın ekim ayı ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri’ raporuna göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hala oldukça yüksek. Hanehalkının enflasyon beklentisi yüzde 43.75 seviyesine geriledi. Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ürün/hizmet grupları ‘yakıt ve enerji’ ile ‘gıda’ oldu. Dezenflasyon programı yıllardır devam etmesine rağmen enflasyon yüksek seyrediyor. Enflasyondan en çok etkilenen ise dar gelirli oluyor.

2027 Ocak’ta yapılacak zammın hayati öneme sahip olduğu dar gelirlinin yüzü bu tabloda yine gülmeyecek. Enflasyon yüksek seyretmeyi sürdürürken, emeklinin ekonomik perişanlığı son bulacak gibi görünmüyor.

Sahte evrakla yüklü borç iddiası

Piyasada kara para aklama, sahtecilik, dolandırıcılık iddiaları artmış durumda. Son olarak Şahin Sucukları'nın eski Genel Müdürü Ersin Erdoğan’ın, şirket ortaklarının (özellikle Salih Fazlıoğlu'nun) imzalarını taklit ederek ve sahte evraklar düzenleyerek bir bankadan yüksek miktarda kredi çektiği iddia edildi. Sadece 1 Ocak-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında, tek bir hesaptan 54 ayrı işlemle 120 milyon 130 bin lira nakit çıkışı yapıldığı ifade edildi. Şirketin Finans Müdürü Hakan Sinangil ise toplam borç yükünün yaklaşık 450 milyon liraya ulaştığını açıkladı.