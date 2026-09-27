Fon krizi nedeniyle yaklaşık yarım milyon kişi mağdur olurken şüphelilere açılan ‘etkin pişmanlık’ yolu, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi kapsamında anımsatılan ‘etkin pişmanlık formülü’ ise tepkilere neden oldu. Kamuoyu bu formülü, İBB davasında etkin pişmanlıktan yaralanan ve hakkındaki suçlamalardan ceza almayan Aziz İhsan Aktaş ismi ile sık sık duymuştu.

CEZA ALMAYACAKLAR MI?

11 isim arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin de yer alıyor. Bültende etkin pişmanlıktan yararlanmak için 11 kişinin elde ettiği ya da etmesine sebep olduğu menfaatin 500 bin liradan az olmamak kaydıyla iki katını Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesaplarına yatırmaları gerektiği vurgulandı. Ödeme yapılacak IBAN bültende yayımlandı. MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, “Yani mealen, ‘Yüzbinlerce insanı dolandırmış olabilirsiniz, onların sağlığını, huzurunu ve aile bütünlüğünü de bozmuş olabilirsiniz. Bunların önemi yok. Sen tespit edilebilen zararın iki katını onlara değil de Hazine’ye ödersen hiç bir ceza almayacaksın’ deniyor” açıklamasını yaptı.

‘TEŞVİK EDİCİ’

“Yüzbinleri dolandırarak elde dilen bu haksız kazançlar, Kara para da olamayacak ve aklama suçu da oluşmayacak” ifadelerini kullanan Başak, “O zaman tefecilik saiki ile hareket eden 10-15 arsız ünlüyü dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan’ın suçu ne? Caydırıcı olmayan, hatta teşvik eden bu yasalarla, piyasa dolandırıcılıklarını önleyemez, çok derinden sarsılan kamu vicdanını da rahatlatamazsınız” dedi.

SPK, 11 kişiye Özata Denizcilik hisselerindeki manipülatif işlemler için 2 yıl işlem yasağı getirdi.

‘Parayı veren yırtacak’

Ramazan Başak, ilgili maddenin yanlış olduğunun altını çizdi ve “İlgili maddenin yeniden düzenlenmesi, cezaların da artırılması şart. Düzenleme için Kasım 2025’ten bu yana çalışma yürü- tülüyor. En kısa sürede tamamlanması lazım” diye konuştu.

İktisatçı İnan Mutlu ise paylaşımında, “SPK’nın OZATD kararında 11 kişi hakkında 107/1’den suç duyurusu var. Ama dipnot daha çarpıcı: ‘Elde ettiğin veya elde edilmesine sebep olduğun menfaatin 2 katını Hazine’ye yatır, etkin pişmanlıktan yararlan.’ Yani kabaca: Parayı veren yırtacak” dedi. Öte yandan incelemeler sonucunda aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün de bulunduğu 13 kişi ve kuruma 2 yıl işlem yasağı getirildi, 5 ismin de tüm lisansları iptal edildi.

Çok ciddi bir çelişki

Ramazan Başak, “Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddesine göre müşterinin hesabından para çalarsanız, 20 yıla kadar hapis cezası var. Bu kişiler, zararı ödeseler bile cezanın en iyi ihtimalle 3’te 1’i hapis cezası alıyor. Mağdurların da zararı ödeniyor. Binlerce yatırımcıyı borsada, piyasa dolandırıcılığı ile zarara uğratırsanız, 3-5 yıl hapis cezası var ancak belirlenebilen zararın iki katını Hazine’ye ödediğinizde hapis cezasından kurtuluyorsunuz. Para Hazine’ye gittiği için zarar da karşılanmıyor. Bu çok ciddi bir çelişki” dedi.