Fon tutuklusu Tera Portföy’ün sahibi Emre Tezmen’in, Finlandiya merkezli Auro Portföy adlı şirkete ortak olup yüzde 9.90 hisse aldığı ortaya çıktı.

Skandala karışan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın ise 5 Eylül’de Finlandiya Büyükelçisi olarak atanmıştı. CHP Milletvekili Cevdet Akay, “Biri Finlandiya’da şirket almış, diğeri fon skandalına karışmış, ablası ise Finlandiya Büyükelçisi. Bunlar da mı tesadüf?” diye sordu.

FON 17 KİŞİYLE KURULDU

Cevdet Akay, Auro Portföy’ün başlangıçta 17 kişiyle kapalı fon şeklinde kurulduğunu, Emre Tezmen’in de hisse aldığını belirterek şirket üzerinden yurt içi ve yurt dışı çok sayıda alım-satım ve para transferi yapıldığını ifade etti.

Tezmen’in ayrıca 19 Ocak 2026’da DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı yapıldığını hatırlattı.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Tezmen ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı bulunduğunu ileri sürdü. Yavuzyılmaz, “Hepsi bir ekip ve her şeyi biliyordu. Tuzcu ve Koytak’ın görevden alınmalı” dedi.