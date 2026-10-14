Türkiye günlerdir fon skandalıyla çalkalanıyor, milyonlar milyarlar havada uçuşuyor. Fon mağdurları ise seslerini duyuramıyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e dert yanan mağdurlardan bazıları isimlerini açıklamadan şunları söyledi:

- KIZIM İÇİN: Ben mali müşavirim, bizimki kendi söküğünü dikemez gibi oldu. 90 yaşındaki babamın birikimini Tera’ya yatırdık 12 milyon gitti. Kızım yurt dışına gidecekti, şimdi gönderemiyorum.

- LEKELENMEME HAKKI: İsmim Oğuzhan, Tera’ya 2.4 milyon yatırdım, para annemindi. Ona miras kaldı, ev

alacaktık. Fona girip risk aldık ama nitelikli dolandırıcılık riski almadık. Biz çalanlardan o parayı istiyoruz.

- DÜĞÜN YAPACAKTIM: İsmim Hasan Işıkoğlu, bir güvenlik firmasında çalışıyorum. Fona ailemin bütün birikimini parça parça 13 milyon lira yatırdım. Düğün yapacaktım, bir de araba alacaktım. Fonda kaybettiğimi kızın ailesi bilmiyor, nasıl söyleyeyim. Maaşım 30 bin lira bu parayla nasıl evlenilir? Onun için fona girdim. Üzüntüden 10 kilogram verdim. 2.5 milyon da kredi borcum var, hayatım bitti, ben bittim.

- BORÇLA YAŞIYORUM: İsmim Şengül Aktaş, içeride 1 milyon 113 bin liram kaldı. 30 yıl alın terimle çalıştım.

17 yaşındaki kızımı tek başıma büyüttüm, evim de kira. Paramız gitti. Bankadan kredi aldım, şimdi eşten dosttan aldığım borçla yaşıyoruz.

- KAPAN GİBİ KAPTILAR: İsmim Almula. Fona 80 yaşındaki parkinson hastası babamın parasını yatırdım. Son 4-5 yılımız hastanelerde geçti. Kars’ta arsalarımız vardı onları sattık, 9.5 milyon parayı vadeliye yatırdım. Bankanın portföy danışmanı sürekli beni aradı. Fonlara yönlendirdi. Kapan gibi paramızı kaptılar.

188 tır dolusu para gitti

İYİ Partii’li Turhan Çömez fonzedelere yaptığı konuşmada, “Türkiye vahim bir süreç yaşıyor, siz de bunun mağdurusunuz. Böyle bir soygun böyle bir organize kötülük görmedik 21 milyar dolar, tam 188 TIR dolusu para gitmiş, her TIR’da 25 ton para var. Fon mağdurları. SPK'ya güvenmiş, devlete güvenmiş. BDDK, MASAK, Maliye nerede? Sistem çökmüş. Hesap sorulmalı, hem hırsızlardan hem de destek olan, omuz veren siyasilerden” ifadelerini kullandı.