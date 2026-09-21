Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre e-Yatırımcı ekranlarında yer alan PBLK ibaresi, varlıkların devam eden bir satış veya takas sürecinde olduğunu ve işlem tamamlanana kadar ilgili tutar veya pay üzerinde işlem yapılamayacağını ifade ediyor.

Kodu taşıyan yatırımcılar, verdikleri satış emrinin takasa iletildiğini ve o anki fiyatlamadan işleme alındığını görebiliyor. Tasfiye sürecindeki ilk ödeme grubunda yer alacak kişilerin, kısıtlama öncesinde emir verip işlemi takasa ulaştıran yatırımcılar olacağı belirtiliyor.

ÖDEME ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Değerlendirme aşamasında, fon yöneticisinin emri belirtilen fiyattan işleme alıp almadığı ve işlemlerin takasta ilgili fiyata girip girmediği kontrol edilecek.

Bu incelemelerin ardından ilk ödemelerde hangi işlemlerin öncelikli sayılacağı netlik kazanacak.

Yatırımcılar, fonlarının yanında PBLK ibaresinin yer alıp almadığını e-Devlet sistemi üzerinden takip edebilecek.

ÖDEME TUTARLARI VE FİYAT HESAPLAMA DETAYLARI

PBLK kodu ödeme sırasındaki konumu belirlerken, kesin ödeme tutarının hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı henüz netleşmedi.

Standart yatırım fonu kurallarında, tüzükteki saat sınırlarına (örneğin saat 13.30 öncesi) uygun verilen satış talimatları valör kurallarına göre gün sonu fiyatıyla gerçekleşiyor.

Tasfiye süreçlerinde ise satış emri tasfiyeden önce verilmiş olsa bile, işlem gün sonu fiyatı oluşmadan gerçekleşebiliyor.

Mevcut SPK düzenlemesinde, tasfiye öncesinde verilen emrin gün sonundaki fiyat üzerinden mi yoksa tasfiye sonrasında belirlenecek değer üzerinden mi hesaplanacağına dair net bir hüküm yer almıyor.

Yatırımcılara yapılacak nihai ödeme tutarları, tasfiye sürecinde yürütülecek hesaplamaların ardından kesinleşecek.