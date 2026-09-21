Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de duyurduğu karar ile Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'e ait 131 fondaki tüm işlemleri durdurmuş ve fonların tasfiye edileceğini açıklamıştı.



Toplam büyüklüğü 1 trilyon liraya yaklaşan ve yatırımcı sayısı 500 bini aşan fonların tasfiyesi için ise Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.





Sahip olduğu 5 fon ile en büyük hacme sahip olan Tera Yatırım'ın fonlarının tasfiyesini Türkiye İş Bankası üstlenirken, geri kalan 6 şirkete ait fonların tamamındaki değerlerin nakde çevrilme sürecini ise Ziraat Bankası devraldı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yine SPK tarafından duyurulan tasfiye takvimine göre yatırımcıların tüm değerlerinin üç ay içerisine nakde çevrilmesi ve toplanan nakdi değer üzerinden pay sahiplerine ödemelerinin yapılması planlandı. Ancak SPK, gece yarısı yaptığı yeni duyuru ile tasfiye takviminde önemli bir değişikliğe gitti.





3 AYLIK SÜRE 6 AYA ÇIKARILDI



2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan sürecin, yatırımcıların varlıklarının nakde çevrildiği esnada daha az değer kaybetmesi hedefi nedeniyle 6 aya çıkarılmasına karar verildi.





SPK tarafından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:



"Kurul Karar Organı'nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir"





