TBMM Genel Kurulu’nda fon krizine ilişkin konuşan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a dikkat çeken sorular yöneltti.

Özlale, bir bakanın kendi adına değil, babası üzerinden bir fona 470 milyon lira yatırıp kriz öncesinde 830 milyon lirayla çıkıp çıkmadığını sordu. Özlale ayrıca Yılmaz’ın Özel Kalem Müdürü Fatih Kılınç’ın kapalı bir fonda yatırımının bulunup bulunmadığını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Fatih Kılınç’ın kendisine gelerek kendisi ve bazı arkadaşlarının toplam 7 milyon lira yatırdıkları fonda ciddi kayıp yaşadıklarını söylediğini aktardı.

Yılmaz, fonda yatırım yapan herkesin suçlu kabul edilemeyeceğini belirterek, hukuka aykırı bir işlem söz konusuysa bunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

MURAT AĞIREL'DEN ÖMER BOLAT İDDİASI

Tartışmanın ardından gazeteci Murat Ağırel, Sözcü TV yayınında Ümit Özlale’nin sözünü ettiği bakanın Ticaret Bakanı Ömer Bolat olduğunu öne sürdü.

Ağırel’in iddiasına göre Bolat, söz konusu fonlardan yatırım yaptı ve fon krizinin ortaya çıkmasından önce yatırımını sattı. Bu iddia şu aşamada Ağırel’in açıklaması olarak kamuoyuna yansıdı; Bolat’ın bu iddiaya ilişkin bir açıklaması olup olmadığı ise haberin hazırlandığı sırada netleşmiş değil.

Aynı yayında konuşan gazeteci İsmail Saymaz da Özlale’nin bahsettiği iki bakandan birinin Ömer Bolat olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Saymaz, diğer bakanın ise babası üzerinden fonlardan birine yatırım yaptığı yönünde iddia bulunduğunu belirterek, bu kişinin kimliğinin şu aşamada bilinmediğini ifade etti. Saymaz ayrıca iki bakan yardımcısının da fonlardan birine para yatırdığını öne sürdü.

Sermaye piyasalarındaki fon krizine ilişkin soruşturma ve incelemeler sürerken, kamuoyuna yansıyan iddiaların resmi kayıt ve belgelerle doğrulanması önem taşıyor.