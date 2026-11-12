Kamuoyunda fon vurgunu olarak bilinen soruşturma kapsamında, Adil Katılım Bankası kurucu ortaklarından Ali Paslı tutuklandı. Paslı'nın tutuklamaya sevk yazısında, TERA Yatırım üzerinden yaptığı fon işlemlerinden 2 milyar 430 milyon lira kâr elde ettiği iddiası yer aldı.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığı savcılık iddialarına göre Paslı, 31 Temmuz 2025'te Adil Katılım Bankası'nın sermayesinden 1 milyar 844 milyon liralık TERA'nın TLY fonunu satın aldı. Paslı'nın bu fonları 23 Ekim 2025'te sattığı ve işlemlerden 2 milyar 430 milyon lira kâr sağladığı öne sürüldü.

Savcılık, kısa sürede tek bir fona bu büyüklükte yatırım yapılmasını ve elde edilen kazancın miktarını piyasa gerçeklerine ve hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendirdi.

MASAK RAPORUNDA KREDİ İDDİASI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 6 Kasım 2026 tarihli raporunda ise aynı dönemde Adil Katılım Bankası'nın TERA fonlarına yatırdığı paranın, TERA Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere kredi olarak verildiği ileri sürüldü.

Özgür ayrıca, Ali Paslı'nın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşinin yeğeni olduğunu aktardı.

BANKA 3 MİLYAR LİRA SERMAYEYLE KURULDU

Adil Katılım Bankası; Ali Paslı, Ali Emre Ballı, eski BDDK yöneticisi Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya ve Fahri Akcan tarafından Mayıs 2024'te 3 milyar lira sermayeyle kuruldu. Bankaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Eylül 2025'te faaliyet izni verildi.